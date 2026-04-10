Инсайдер раскрыл, кто сыграет Шельму и Зверя в новых «Людях Икс»

Известный инсайдер Джефф Снейдер раскрыл имена актёров, которые исполнят роли новых Людей Икс в грядущем фильме про мутантов. Данные не подтвердили, так что относимся к ним как к слухам.

По словам инсайдера, роль Шельмы (Роуг) исполнит Одесса Эзайон, известная по «Восставшему из ада» и «Марти Великолепному», а образ Зверя воплотит звезда «Рыцаря Семи Королевств» Питер Клэффи.

Когда новые Люди Икс появятся в киновселенной Marvel, пока неизвестно. Наиболее вероятный сценарий такой: мутанты заглянут в перезагруженную киновселенную после выхода фильма «Мстители: Секретные войны». Поскольку именно после этой картины начнётся эпоха мутантов.