Роберт Паттинсон раскрыл секрет своего любимого супергероя

Роберт Паттинсон в очередной раз поговорил про Бэтмена. Уже ни для кого не секрет, что Тёмный рыцарь — любимый супергерой актёра, и дело даже не в том, что он его играет.

Бэтмен — дедушка супергероев, он самый актуальный и важный. Он связывает людей, связывает с детьми, связывает со взрослыми, а также оставляет наследие в виде фильмов.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Премьера картины режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года, а Тёмного рыцаря вновь сыграл Паттинсон.