Представлен топ самых востребованных звезд Голливуда

Гослинг, Шаламе и Холланд: топ самых востребованных звёзд Голливуда
Издание Variety взяло интервью у владельцев кинотеатров в США. Они рассказали, из-за каких звёзд Голливуда зрители ходят в кино.
В список самых всотребованных актёров вошли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Брэд Питт («Формула-1»). В топ также вошли Том Холланд и Зендея, ведь ради них многие зрители идут в кино. Кроме того, владельцы кинотеатров отметили успех фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом, который добился высоких сборов, в том числе, благодаря харизматичному исполнителю главной роли.
Самые востребованные актёры Голливуда по версии владельцев кинотеатров:
- Леонардо Ди Каприо.
- Зендея.
- Марго Робби.
- Том Холланд.
- Брэд Питт.
- Райан Гослинг.
- Тимоти Шаламе.
- Остин Батлер.