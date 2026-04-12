Роберт Паттинсон посмеялся над своим «вампирским жестом» в «Сумерках»

Актёр Роберт Паттинсон, исполнивший роль вампира Эдварда Каллена в саге «Сумерки», спустя почти 18 лет обнаружил в своём поведении на экране деталь, которую никогда не замечал раньше. В интервью Vogue 39-летний артист поделился забавным наблюдением.

«Я увидел одну вещь на днях, и это довольно забавно. Там я впервые сажусь в столовой, и я буквально никогда этого не замечал. По какой-то причине я опускаюсь на стул вот так», — рассказал Паттинсон, показав, как прижимает указательный и средний пальцы к столу.

Актёр признался, что тогда это показалось ему элегантным, «вампирским» жестом.

«Но, оглядываясь назад спустя 18 лет, думаешь: "Хм, это очень странно"», — добавил актёр с улыбкой.

Кстати Роберт признаётся, что до сих пор очень любит первый фильм саги, вышедший в 2008 году.

«Я бы сделал всё то же самое. Честно говоря, я даже не уверен, что смог бы повторить эту работу сейчас», — заявил он.

По его словам, вся команда подходила к проекту с предельной серьёзностью.

«Никто не подмигивал зрителю. Это очень реально, что странно для фильма о вампирском романе», — рассказал актёр.

В прошлом году Роберт признался, что с радостью согласился бы снова сыграть Эдварда Каллена, если бы появилась такая возможность.