Любовь Аксенова стала продюсером

Актриса Любовь Аксенова рассказала на шоу «Кстати», что спродюсировала в кино.

Аксенова работала над фильмом «Пока небо смотрит», который выйдет в мае. Артистка призналась, что продюсерский опыт стал для нее новым вызовом.

«Это совершенно новый опыт для меня. У нас фильм про танцы, потрясающие танцоры, актёры и правда настоящие звёзды брейк-данса», — поделилась актриса.

Картина рассказывает об андеграундных танцорах, которые хотят стать известными. В фильме приняли участие звезды танцевальных шоу Алиса Белопросова и Кристина Кулакова. В ролях: Дарья Екамасова, Александра Киселева и звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев.

Любовь Аксенова стала известна после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором она исполнила роль Юлии Пчелкиной. В ее фильмографии более 70 работ. Она играла в таких проектах, как «Без меня», «Бывшие. Happy end», «Преступление и наказание», «Нюрнберг», «Настя, соберись!», «Мятеж», «Содержанки», «Бывшие», «Мажор».