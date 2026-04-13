Сын Одри Хепберн рассказал, почему Мэрилин Монро отказалась от роли в культовом фильме

Культовая роль Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани» навсегда закрепилась за Одри Хепберн. Но немногие знают, что изначально её предлагали Мэрилин Монро. И теперь сын актрисы Шон Хепберн Феррер объяснил, почему легендарная блондинка ответила отказом.

В интервью изданию Woman‘s World 65-летний Феррер заявил, что прекрасно понимает решение Монро. Дело в том, что Трумен Капоте, автор оригинальной повести, писал Холли именно с неё. Поэтому актриса, вероятно, посчитала, что будет играть саму себя — а это неинтересно.

«Я понимаю, почему Мэрилин сказала нет, потому что она, вероятно, чувствовала, что будет играть саму себя. Это не очень интересно. Но если взять кого-то вроде Одри Хепберн — последнее, чего от неё ожидаешь, — это создаст нечто совершенно новое. И, думаю, это сработало», — поделился он.

Премьера картины состоялась в 1961 году. Образ Холли Голайтли в исполнении Хепберн до сих пор остаётся эталоном стиля.

Кстати, Шон Хепберн Феррер недавно прокомментировал и выбор актрисы на роль его матери в байопике. Лили Коллинз сыграет Одри Хепбёрн в фильме о съёмках «Завтрака у Тиффани». Часть зрителей раскритиковала кастинг, но сам Феррер одобрил кандидатуру и выразил доверие команде проекта.