Сергей Чонишвили: жизнь под грифом «секретно»

Вы включаете фильм — и вдруг ловите себя на мысли: этого человека вы не видели в лицо, но его голос знаете лучше, чем голос соседа. Сергей Чонишвили — уникальное явление на российском экране. Он не гонится за глянцевыми обложками, не ведёт соцсети. Зато его баритон звучит из динамиков в десятках стран: от боевиков до документалок, от театральных подмостков до аудиокниг. А за этим голосом — судьба, достойная отдельного сценария.

Наследство из-за кулис

Чонишвили появился на свет в Туле, но его колыбелью стал театр. Отец — Ножери Чонишвили, народный артист РСФСР, человек, который жертвовал киношной славой ради сцены. Мать — Валерия Прокоп, тоже народная артистка, получившая Государственную премию за роль в «Солдатской вдове». Они встретились в Тбилисском ТЮЗе, потом перебрались в Омск, где Валерия Ивановна играет уже шесть десятилетий — от Офелии до комичной Ануш в «Хануме».

Казалось бы, мальчику прямая дорога в артисты. Но маленький Серёжа читал Кусто и собирал карты океанов. Мечтал стать океанологом — и только потом, будто подчиняясь невидимому генетическому коду, поступил в «Щуку». Учился у самого Ширвиндта, Катина-Ярцева и Волкова. Закончил с красным дипломом — и тут же попал в «Ленком», которому отдал четверть века. «Юнона и Авось», «Гамлет» — это его театральная молодость. Позже он выходил на сцены МХТ, Театра наций и «Сатиры».

Кино, где он не просто эпизод

В кино Чонишвили ворвался ещё студентом: помните того приятеля Кати из «Курьера»? Маленькая роль, но первый шаг. А настоящий прорыв — Табакин в криминальной драме «Дезертир», жёсткий, с надрывом. Дальше — граф Ипполит Зуров в «Азазеле», финансовый советник вора в законе в сериале «Next», влиятельный бизнесмен в мелодраме «Дедушка». Сегодня в его послужном списке десятки образов: от князей до следователей, от инженеров до режиссёров.

В 2026-м ждём новые работы: триллер «Эффект хамелеона», драма «Лето будет общим» и долгожданная «Каменская. Перезагрузка», где главную роль исполняет Юлия Хлынина.

Но есть у Чонишвили ещё одно призвание, которое приносит ему всенародную любовь без единого кадра. Он — король дубляжа. Именно его голосом говорит Доминик Торетто в русской версии «Форсажа». Именно его баритон озвучивал Николая I в «Пушкине. Последняя дуэль». Шесть лет он вёл программу «Вокруг света» — и миллионы зрителей даже не подозревали, как выглядит человек за кадром. Плюс десятки аудиокниг, которые он прочитал с той самой «изюминкой», что заставляет слушать, затаив дыхание.

Жизнь под грифом «секретно»

Личное пространство Чонишвили — чёрный ящик. Известно лишь, что официально он был женат один раз. На ком — тайна. У него две дочери. Старшая, Елена (творческий псевдоним — Гроусс), пошла по стопам отца: красный диплом ГИТИСа, сцена театра Вахтангова, два десятка фильмов. Сама Елена смеётся, что в её роду намешаны грузины, армяне, евреи, итальянцы и русские — настоящий кавказско-европейский коктейль.

В жёлтой прессе регулярно всплывает имя Лизы Боярской: якобы Чонишвили сватался к дочери знаменитого мушкетёра, но Михаил Боярский воспротивился — двадцать лет разницы, не одобрил. Правда ли это? Актёр молчит. Как молчит и о второй дочери.

Почему мы всё равно его любим

Сергей Чонишвили получил звание заслуженного артиста России в 34 года — невероятно рано по меркам театрального мира. Но он не из тех, кто почивает на лаврах. Он продолжает работать — в кадре, за кадром, на сцене. Его голос стал частью культурного кода целого поколения. И, возможно, именно эта загадочность — не поза, а искреннее желание оставить зрителям только искусство, без лишней шелухи.

Говорят, настоящий актёр — тот, кого вы не можете разгадать. Тогда Чонишвили — абсолютный чемпион.