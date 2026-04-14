Александр Петров освоил новую профессию

Актер Александр Петров освоил новую для себя в кино профессию креативного продюсера. Он не только сыграл роль предприимчивого создателя подпольного бизнеса в лихие 90-е, угодившего в тюрьму за крупные финансовые махинации, но и почувствовал, что может сделать что-то большее. Так подсказала интуиция.

Сценарий предложили ему два двадцатилетних автора, дебютанта в режиссуре. И Петров по первым страницам понял, что хочет с ними работать, а так случается крайне редко. К тому слово «дебютант» с недавних пор магически действует на опытных артистов, сулит им новый опыт.

- Все началось в Тобольске, - вспоминает Александр Петров. - Я сидел в актерском вагончике на съемках сказки и думал, что сказка - это, конечно, здорово, но есть ли еще другие предложения. Написал своему агенту, и оказалось, что есть. От дебютантов. «Очень интересно», - подумал я, прочитал сценарий «Сажайте, и вырастет» и загорелся идеей.

Интуиция - это такая неопознанная вещь. Помню, как впервые зашел во дворик ГИТИСа и понял, что буду там учиться, хотя в Москве-то был всего несколько раз, а в центре - чуть ли не впервые. Я не знал, кто такой Леонид Хейфец, у которого потом учился, не знал, что это за режиссерская мастерская. Я ничего не знал, но атмосфера и понимание того, что мне надо туда идти, было. И так часто в моей жизни происходит.

И тут, я интуитивно понимал, что надо работать и сделать что-то большее, несмотря на занятость, сложный график, семью, с которой я очень хочу быть. У меня ребенку годик, и я хочу проводить с ним и с женой гораздо больше времени.

Я сказал продюсер: «Хочу быть креативным продюсером, много присутствовать на площадке и иметь некие полномочия». У меня есть киносъемочный опыт, но когда есть еще приписка «креативный продюсер», то это лично мне добавляет ответственности.

Я многому научился у молодых режиссеров. Они - новая генерация, они - другие. У них иначе мозги работают. Они быстрее, чем я в их возрасте. Они надоедливее, наглее, по-хорошему злее, и это заряжает энергией. «Надо записать закадровый текст» - и ты вечером сидишь и записываешь в пустоту, потому что им просто надо посмотреть картинку. Семья спит, а ты сидишь с диктофоном и зачитываешь сорокаминутный монолог. Опять звонят: «Сань, прости. Мы еще кусочек переписали». Еще сорок минут записываешь. Для чего я это делаю? Почему я им верю? Зачем так трачусь? Ответа у меня нет.

Я снимался в «Петле» Эдуарда Оганесяна, одного из моих любимых режиссеров, снявшего сериал «Чики». Там мы детально погружались в быт современной тюрьмы. У нас было общение с людьми, имеющими опыт отсидки. Так что молодые режиссеры получили хорошо подготовленных актеров.