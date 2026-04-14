Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли выйдет этой весной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. Помимо Матвеева, в фильме принял участие ливанский актер Николас Муавад, известный по картинам «Три тысячи лет желаний» и «Ассасины. Начало». Главную женскую роль исполнила Дарья Авратинская. В ленте также снялись Фарес Ландули, Тони Гойянович, Рауф Бен Амор, Александр Лазарев, Артем Быстров и Карен Бадалов.

За сценарий отвечали Андрей Цибульский и Сергей Попов. Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с лидером террористической группы Саидом.

В апреле Максим Матвеев возглавил список самых мужественных артистов России. Он возглавил рейтинг «брутальности» в исследовании онлайн-кинотеатра «КИО». Для этого были проанализированы упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их «мужественности» (включая слова «брутальный», «маскулинный», «сильный» и другие).