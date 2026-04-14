Сыгравшего Лермонтова актера Аблогина подозревают в мошенничестве

Актер театра и кино Владимир Аблогин, запомнившийся зрителям благодаря своей роли Михаила Лермонтова в фильме 2014 года, оказался в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно судебным документам, против Аблогина возбуждено уголовное дело за покушение на особо крупное мошенничество. Пресс-служба московских судов ранее сообщала о задержании человека с такой фамилией, однако не уточняла, что речь идет об актере.

Как утверждает следствие, Аблогин, выдавая себя за священнослужителя, через мессенджер пытался выманить у потерпевшего 6 млн рублей под предлогом оказания благотворительной помощи детям.

Его адвокат, оспаривая меру пресечения, отметил, что обвиняемый является публичной личностью и известен благодаря своим ролям в многочисленных фильмах российского кинематографа.

Защита подчеркнула, что Аблогин не осознавал незаконности своих действий, выполняя просьбу знакомого и полагая, что помогает театру с финансированием.

«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», — говорится в материалах дела.

Тем не менее, актер продолжает находиться в СИЗО, и его арест был продлен в конце марта.

40-летний Аблогин стал известен благодаря главной роли в фильме «Лермонтов», снятом Максимом Беспалым.