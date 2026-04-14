Сергей Рост рассказал о закулисных тайнах съемок в Индии

Митхун Чакраборти признался в любви к российскому кино, а Артур Ваха провёз через границу море «Байкала»: актёр Сергей Рост рассказал о закулисных тайнах съёмок в Индии комедии «Королёк моей любви» (16+). Фильм, стартовавший в российских кинотеатрах 1 апреля, третью неделю уверенно держится в списке лидеров кинопроката в российских кинотеатрах. А актёры раскрывают все новые и новые тайны съёмок. «Нижегородской правде» удалось узнать два главных секрета фильма, оставшихся за кадром.

Съёмки этой музыкальной комедии в болливудском стиле проходили в Индии и погрузили всю творческую группу в удивительный мир древней страны. Одни изнывали от жары, и искали ближайший бассейн и вентилятор. Другие старались примириться с острой кухней, полной восточных специй. А Михаил Галустян так и вовсе поставил жесткое условие – пить в Индии только «Байкал». О том, к чему привела эта история, и рассказал Сергей Рост, сыгравший в фильме роль начальника полиции.

– Галустян объявил, что он пьёт только воду «Байкал», и играть в фильме не будет, если на площадке не будет его любимой воды. А где в Индии её взять? И продюсеры под разными предлогами нагружали людей, которые совершенно не знали об этом, огромным количеством бутылок. Кто бы по собственной воле повёз Галустяну «Байкал»? – рассказал Сергей Рост, – И вот главный злодей, прелестно сыгранный замечательным петербургским артистом, моим большим другом Артуром Вахой, тащил по аэропортам огромный чемодан с этой водой. Ему сказали – вот чемодан, там очень важные вещи, без них съёмки могут приостановиться. Он решил, что там какие-то объективы для камер – общий вес был около 50 килограммов. Артур тащил этот чемодан до Индии, через несколько городов, летел с пересадками. Открывает, а там этот «Байкал» лежит! – Ничего себе, открытие! Что же было, когда секрет раскрылся? – О, как он злился на Галустяна! Хотел его даже побить! И когда они встретились, Галустян, не зная об этом, просто говорит ему: «Я – Миша Галустян!», а он смотрит на него и говорит: «А я – Байкал!»

– Для многих песня «Джимми, Джимми, ача, ача», что прозвучала и в вашем фильме, стала символом индийского кино. Поклонники сразу вспоминают фильм «Танцор диско» (16+) и легендарного Митхуна Чакраборти сыгравшего в нём главную роль».

– Да, несмотря на специально написанную к фильму музыку, основной песней стал этот легендарный шлягер. Планировалось, что и сам Митхун Чакраборти исполнит в фильме эпизодическую роль. Это был бы такой роскошный подарок его поклонницам в России! Мы готовы были заплатить ему любые деньги – отдать свои зарплаты, всю воду «Байкал» Галустяна, да всё, что угодно! И мы пошли к Чакраборти на поклон. Он нас принял , но ответил «Ребята, я очень люблю Россию, но я такой старый уже. Я хотел бы, чтобы у русских женщин осталось хорошее воспоминание обо мне. Я уже давно не играю нигде. Давайте без меня». И вот ни в какую! Мы расстроились очень. А потом встретили двойника Чакраборти. Он молодой, лет 45-ти, танцует и поёт. Сняли его. Он должен был появиться в конце с эпичной фразой «Я – ваш отец!». На премьере я сижу, жду эту сцену, там танец в конце потрясающий, но «Чакраборти» нет! Я не знаю, почему они его вырезали, но мне, конечно, стало очень обидно».

Но и без легенды индийского кино фильм получился очень «индийским» — полным смешных ситуаций, гибелей и воскресаний, музыки, танцев и неповторимой атмосферы старинных индийских городов. А старинная любовь российских зрителей к индийскому кино дарит фильму новых и новых зрителей.