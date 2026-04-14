Александр Петров намерен пересмотреть свои фильмы вместе с сыном

Российский актер Александр Петров рассказал, что в будущем хочет пересмотреть свои фильмы вместе с сыном Федором. Он добавил, что мечтает получить его оценку и одобрение своей работы.

— Федор ведь подрастет скоро. Мне захочется ему показать фильмы со своим участием, будет интересно его мнение. У меня уже есть целая видеотека для просмотра. Особенно сильно буду переживать, когда он пересмотрит все уже в осознанном возрасте, — отметил артист в эфире передачи «Однажды» на телеканале НТВ.

9 апреля 2025 года Александр Петров сообщил, что 6 апреля у него родился сын, и раскрыл его имя. Артист принимал непосредственное участие в родах своей супруги Виктории Антоновой.

1 февраля того же года стало известно, что актер стал владельцем дома в престижном жилом комплексе, расположенном между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Он рассказал, что вместе с женой самостоятельно нашел этот дом в Сети, после чего пара отправилась на просмотр здания и сразу же в него влюбилась. Также Петров процитировал слова поэтессы Марины Цветаевой, отметив, что дом является в том числе местом, где хочется собираться семьей.