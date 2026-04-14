Владельцы кинотеатров назвали самых прибыльных актеров Голливуда

Наиболее прибыльными актерами на данный момент являются Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Райан Гослинг. Таковы результаты опроса владельцев американских кинотеатров, проведенного изданием Variety.

Также в список попали Марго Робби, Тимоти Шаламе, Том Холланд, Зендея и Остин Батлер.

Последняя на данный момент работа Ди Каприо - экшен-драма "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона - завоевала шесть премий "Оскар", но в прокате себя не окупила, собрав 209,7 миллиона долларов (при бюджете 175 миллионов). Как бы то ни было, артист неизменно востребован у зрителей, его участие считается гарантом качества картины.

В конце прошлого года Ди Каприо анонсировал свое участие в новом фильме Мартина Скорсезе - экранизации романа Питера Кэмерона "Что происходит ночью".

Прокат спортивной драмы Джозефа Косински "Формула-1" с Брэдом Питтом оказался куда более успешным - в картину было вложено 300 миллионов, прокат принес 634 миллиона.

Уже в скором времени Питт появится в комедийной драме Дэвида Финчера "Приключения Клиффа Бута" - одном из самых ожидаемых проектов года - и боевике Дэвида Эйера "Сердце зверя".

Большой успех сопутствовал научно-фантастическому фильму Фила Лорда и Кристофера Миллера "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом - картина собрала в мировом прокате 510 миллионов долларов (при вложенных 248 миллионах).

В ближайшее время звезда "Драйва" и "Барби" намерен приступить к съемкам в космоопере "Звездный истребитель" - отдельной истории во вселенной "Звездных войн" - и "Одиннадцати друзьях Оушена" - приквеле одноименной картины 2001 года.

Его коллега Марго Робби, исполнившая главную роль в очередной экранизации "Грозового перевала", стала главной причиной успеха фильма, собравшего в прокате 240 миллионов долларов.

Зендея в этом году задействована аж в пяти крупных проектах, в двух из них ее партнером является Том Холланд ("Одиссея", "Человек-паук: Совершенно новый день").

"Звезда Марти Великолепного" Тимоти Шаламе эпически завершит свою линию в третьей части "Дюны", Остин Батлер ("Элвис") готовится к съемкам в ремейке культового сериала "Полиция Майами".