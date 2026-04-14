Сидни Суини осудили за роль в «Эйфории»

Актрису Сидни Суини осудили за сексуализацию детей в тизере третьего сезона сериала «Эйфория». Об этом сообщает издание Page Six.

12 апреля команда «Эйфории» представила новый тизер третьего сезона, где актриса Сидни Суини, играющая роль вебкам-модели OnlyFans Кэсси, была запечатлена в образе ребенка. Артистка позировала в подгузнике и прозрачном розовом топе. Во рту Суини держала соску.

Интернет-пользователи резко отреагировали на образ актрисы, заявив, что она и команда сериала романтизируют педофилию и сексуализируют детей.

«Как она согласилась на эту роль?», «Ты же уже много зарабатываешь. Зачем быть игрушкой для таких людей? Зачем так унижаться ради шоу?», «Отвратительно, кто вообще может на это смотреть?», «Как заблокировать это изображение? Я его просто ненавижу», — писали поклонники в X (бывший Twitter).

На прошлой неделе стало известно, что актриса Зендая отказалась сниматься с Сидни Суини на кинопремьере нового сезона «Эйфории». Издание The Tab сообщило, что Зендая принципиально избегает общения с коллегой из-за ее политических взглядов и участия в скандальных рекламных кампаниях. Зендая, по слухам, дистанцировалась от Сидни Суини еще во время съемок второго сезона, а дальше только подтвердила свою позицию. На премьере в Лос-Анджелесе актрисы не захотели позировать рядом друг с другом и отказались от любых совместных кадров.