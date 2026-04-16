Актеры российских сериалов попали в базу «Миротворца»

Российский актер Алексей Ошурков, наиболее известный по роли майора Николая Зубова в сериале «Солдаты», внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

В агентстве уточнили, что персональные данные актера были опубликованы на сайте 15 апреля. Причиной, по которым Ошурков попал в базу «Миротворца», стало его участие в съемках «антиукраинского» сериала «Свои». Также его обвинили в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В РИА сообщили, что в базу данных «Миротворца» также попали коллеги Ошуркова по сериалу «Свои», актеры Андрей Иванов, Элина Жукова, Макс Климка, Егор Губарев, Максим Сапрыкин, Алиса Прохорова и Вячеслав Пронин.

14 апреля в базу «Миротворца» была внесена двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Российскую спортсменку обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке специальной военной операции (СВО).

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных журналистов, артистов, политиков, спортсменов, военнослужащих, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

