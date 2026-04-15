$75.8589.26

Джейсон Момоа не ответил на вопрос, кто победит в бою между Лобо и Акваменом

Джейсон Момоа стал одним из гостей CinemaCon. Актёра спросили на сцене, кто по его мнению сильнее — Аквамен или Лобо. Обоих персонажей он сыграл в рамках киновселенной DC, но персонажи очень разные.

Момоа не смог дать однозначный ответ на вопрос. По его словам, этим двум героям явно стоит появиться на одном экране, чтобы показать, как они будут взаимодействовать друг с другом.

Увидеть Джейсона в образе Лобо можно будет в «Супергёрл». По сюжету Супергёрл — разочарованная жизнью после гибели Криптона героиня, которая соглашается помочь молодой девушке в поисках космического преступника.

Фильм выйдет в прокат 26 июня 2026 года.