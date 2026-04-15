Артисту, волонтеру и старшине Сергею Пускепалису сегодня могло исполниться 60 лет

Жители окрестных домов и опытные автомобилисты, что проезжают мимо обелиска-часовни, установленной на месте гибели Сергея Пускепалиса, до сих пор удивляются - как здесь могло случиться это страшное ДТП. В этом месте обычно никто не разгоняется. Но факт - микроавтобус, в котором ехал актер, с такой силой столкнулся со встречным большегрузом, что кабину фуры вдавило внутрь, а машину Пускепалиса просто расплющило. Сам артист и водитель ярославского театра Александр Синицын погибли на месте, мгновенно.

Роковая случайность, скажут потом следователи.

Микроавтобус Пускепалис перегонял на Донбасс, ему хорошо был знаком этот маршрут: мир - война. Он освоил его задолго до начала специальной военной операции, когда помогал чем мог донбасскому ополчению. А уж когда объявили СВО, артист одним из первых повез нашим солдатам гуманитарку.

Он по-другому просто не мог: "Это ведь малая часть того, что мы можем отдать".

Он так и жил всегда - отдавая другим. И казалось, сам вел свою судьбу, как капитаны ведут корабли в опасных морях. Для Пускепалиса это был не просто образ, срочную службу будущий актер и режиссер проходил в Военно-морском флоте СССР, в Североморске, и в запас вышел в звании старшины первой статьи.

Он так и остался старшиной над обстоятельствами, над творчеством, над временем…

В театрах страны ставил только то, что считал нужным. В 2019 году в Театре Олега Табакова он выпустил спектакль "Русская война Пекторалиса" по мотивам повести Николая Лескова "Железная воля".

Как будто догадывался, что всех нас ждет впереди.

Друзья его говорят: Пускепалис - это русский дух. Несмотря на то, что родился в литовско-болгарской семье. Но пока взрослел, еще до армии вместе с семьей объехал всю Россию, от Чукотки до Ставрополья. Потом был Саратов, на великой русской Волге.

Так что Россию он знал как никто. И любил - как мало кто умеет.

И потому так много делал. И для Донбасса, и для ярославского Театра драмы им. Волкова, где в последние свои годы служил худруком, и для благотворительных фондов… А роли в кино? Он один из немногих, кто покорил Запад (в 2014 году снимался в фильме "Черное море" Кевина Макдональда с Джудом Лоу), а уж в России пригласить Пускепалиса в свое кино для режиссеров считалось большой удачей. Не деньги требовались, а хороший сценарий.

Он сыграл врача Сергея Маслова в драме "Простые вещи" Алексея Попогребского, это был еще 2006 год, потом у того же режиссера - начальника полярной станции Сергея Гулыбина, фильм "Как я провел этим летом", капитана Ивана Грекова в сериале "Жизнь и судьба" по мотивам романа Василия Гроссмана (2012, Сергей Урсуляк), Андрея Гарина в фильме-катастрофе "Метро" Антона Мегердичева.

А его последние роли? Как на подбор.

В картине "1941. Крылья над Берлином" старшина Пускепалис "дорос" до генерал-лейтенанта авиации Семена Жаворонкова, того самого, что отвечал за первую бомбардировку Берлина советской авиацией в 1941 году. В ленте "Бессмертные" режиссера Тиграна Кеосаяна актер играет человека, прошедшего войну в Афганистане. Его партнеры по ленте - тоже "афганцы" - Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов. По задумке режиссера, однополчане встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь товарища.

В "Докторе" Пускепалис - мудрый психиатр Иван Христофоров, который лечит души играющих со смертью подростков.

Его последний фильм - "Портной из Бруклина" - тоже о человеческой душе. И он снова прямо в кадре выворачивает ее наизнанку. Здесь он страховой агент Майкл Дарк, по крайней мере так он представляется, когда приходит к портному еврею. Но за время стандартного интервью становится понятно, что Дарк не агент, а нечто большее, возможно, даже ангел смерти…

Режиссер фильма Евгений Серов рассказывал, что Пускепалис был в восторге от картины и радовался, что это важный проект, а не коммерческий заказ.

Еще рассказывает - после предпремьерного показа фильма в Ярославле актеры собрались вместе выпить кофе, и вдруг Пускепалис пошутил:

"А что скажу я, если ко мне придет мистер Дарк?"

Это было за 38 часов до трагической гибели артиста.

Случайно или нет, но и в одном из своих последних интервью он тоже говорил о смерти:

"Когда меня не будет, представьте, что я вышел в другую комнату и просто не возвращаюсь лет шестьдесят. Но в голове у вас я есть".

И снова Пускепалис оказался прав - он вышел в другую комнату, но он по-прежнему с нами.