Какими данными нужно обладать, чтобы стать актером озвучки

16 апреля традиционно отмечают Всемирный день голоса. «Вечерняя Москва» пообщалась с актером озвучки и тренером по голосу Ксенией Черновой и узнала, каждому ли подвластно это мастерство.

Помните, как сильно вы удивлялись, когда слышали настоящий голос Леонардо Ди Каприо. Внезапно оказывается, что без дубляжа Сергея Бурунова этот голливудский актер внезапно теряет часть своей харизмы...

Чтобы добиться такого результата, актеру озвучки необходимы регулярные тренировки и упорство. А еще в самом начале пути человек должен разобраться с типом своего голоса.

Когда мы говорим о типах голосов в бытовом или ораторском контексте, можно использовать ту же вокальную классификацию. Для мужских: бас, баритон, тенор. Для женских: сопрано, меццо-сопрано, контральто. А они уже в свою очередь могут быть мягкими, их часто называют «бархатными», и звонкими, более резкими, грубыми. Есть и проблемные, например, писклявые, сиплые, гнусавые голоса. Прекрасная новость в том, что любой голос можно сделать лучше и привести к какой-то норме, — объясняет Ксения Чернова.

По словам эксперта, писклявый голос возникает от зажима в мягких тканях голосового аппарата, от того, что не работает мягкое небо и не используются голосовые резонаторы.

Здесь важно настроить речевое дыхание, включить резонаторы, научить мягкое небо приподниматься при говорении и снять зажимы. Самое простое упражнение для увеличения объема звука — зевок. Сначала хорошо позевайте, затем попробуйте на полузевке произносить различные тексты. Вы увидите, как голос приобретает объем. Но это лайфхак на первое время. Чтобы настроить хороший звук и уметь управлять голосом, нужна слаженная работа дыхания, резонаторов и мышц артикуляционного аппарата, — говорит Ксения Чернова.

И все-таки непросто в профессии будет тем, у кого есть слышимые дефекты, такие как заикание, шепелявость, картавость и парез голосовых связок. Однако самое главное в работе актера озвучки — это желание работать над собой.

Наша задача — «оживить» персонажа, подарить ему свой голос, сделать так, чтобы зритель чувствовал, что все реплики рождаются прямо сейчас. Вот это уже сложная творческая работа, требующая, возможно, даже большего мастерства, чем у актеров, которые используют в качестве выразительных инструментов не только свой голос, но и тело, жесты, мимику, — считает эксперт.

Помочь стать профи вам могут курсы по озвучке. Конечно, лучше иметь при этом профильное образование и опыт, но такое времяпрепровождение в любом случае может стать интересным хобби. Кстати, вопреки распространенному мнению, много на озвучке не заработаешь, особенно в начале пути. Конкуренция в этой сфере большая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Манэ Варданян, PR-агент, стратег по построению личного бренда в СМИ:

Актер русского дубляжа — это не просто переводчик, а проводник в мир персонажа. Наше конкурентное преимущество в актерской школе. Российская театральная школа учит работать голосом как инструментом психологического жеста. Западный актер дубляжа часто «обслуживает» картинку. Наш — проживает роль в звукоизолированной кабине. Именно поэтому «магия голоса» в России работает безотказно. Когда зритель закрывает глаза и слышит знакомый тембр — он уже внутри истории. Создание отдельной живой личности — это искусство, которое по умолчанию требует гениальности.

КТО ДУБЛИРУЕТ РАЗНЫХ ЗВЕЗД ГОЛЛИВУДА

Что общего у Брэда Питта и Тома Круза? Актер дубляжа Всеволод Кузнецов подарил миру русский голос таких героев, как Волан-де Морт, Ведьмак и Кот в сапогах из «Шрека». Он озвучивал Уилла Смита в фильме «Люди в черном», а сейчас его голосом говорят Брэд Питт, Том Круз и Киану Ривз. Не так давно он примерил на себя роль Джоэла из сериала The Last of Us;

Российские актеры дубляжа играют очень важную роль в восприятии героев. Если сделать голос неприятным на слух, то отношение к персонажу может сильно измениться. Некоторые актеры озвучки так по-настоящему вживаются в роль своих героев, что буквально становятся одним целым с иностранным коллегой по цеху. Таких примеров довольно много. Например, всем известно, что Леонардо Ди Каприо практически всегда озвучивает Сергей Бурунов. Уже невозможно представить себе его персонажей с другим голосом.