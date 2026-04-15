Актриса Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»

Актриса Барби Феррейра рассказала, почему покинула популярный сериал «Эйфория» в 2022 году. Об этом она заявила в интервью изданию Deadline.

Феррейра стала известна благодаря роли Кэт Эрнандес в подростковой драме HBO «Эйфория». Проект принёс ей мировую популярность и признание критиков.

Актриса объяснила, что проект не позволял ей раскрыть актёрский диапазон. Более того, со временем возможности её героини даже уменьшались. Феррейра хотела играть разные роли и развиваться творчески, но сюжетная линия персонажа исчерпала себя. Актриса не хотела оставаться второстепенным персонажем.

«Я просто хотела играть и исполнять разные роли, и если бы «Эйфория» могла мне в этом помочь, я бы с удовольствием снималась в ней вечно, сколько бы времени это ни заняло», — поделилась Феррейра.

Актриса подчеркнула, что съёмки в сериале способствовали её глубокой внутренней трансформации и выходу на новый профессиональный уровень.

«Я стала совершенно другой актрисой», — отметила звезда.

Напомним, Барби Феррейра осталась в хороших отношениях с режиссёром «Эйфории» Сэмом Левинсоном. Актриса покинула проект на пике его популярности, когда сериал собирал миллионы зрителей по всему миру.