Николас Кейдж вернется к роли демонического «Собирателя душ»

Николас Кейдж - лауреат премии "Оскар" и один из самых ярких актеров наших дней - вновь сыграет демонического маньяка, которого в российском прокате окрестили "Собирателем душ" (он же Длинноногий / Longlegs).

Производством ленты займется Paramount Pictures. Как сообщают инсайдеры The Hollywood Reporter, это будет не сиквел, а отдельный проект во вселенной "Собирателя".

Режиссером вновь станет Осгуд Перкинс ("Обезьяна", "Крипер"), остальные подробности пока неизвестны.

Оригинальный фильм 2024 года рассказывал историю следовательницы (Майка Монро), противостоящей загадочному серийному убийце - оккультисту, мастерящему жутких кукол.

В мировом прокате картина собрала 128 миллионов долларов (при бюджете в 10 миллионов). Также "Собиратель душ" стал самым кассовым оригинальным хоррором в российском прокате за всю его историю.