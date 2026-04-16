Немоляева рассказала, как образ Ольги Рыжовой повлиял на ее жизнь

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева благодарна создателям фильма "Служебный роман" (режиссер Эльдар Рязанов) за запоминающийся образ Ольги Рыжовой. В беседе с ТАСС она отметила, что не испытывает дискомфорта в связи с тем, что образ закрепился за ней на всю жизнь.

"Я человек совершенно простой, незакомплексованный. Премьера "Служебного романа" состоялась в 1970-х: прошло уже столько лет, я изменилась, постарела. Но меня по-прежнему узнают на улице, подходят, говорят хорошие слова. Я могу только испытывать чувство благодарности по отношению к этим людям и радость за то, что есть такое кино. Оно снято много лет тому назад, но до сих пор востребовано: прохожие - кто постарше - рассказывают, что они знакомят с фильмом своих детей, да и молодежь его знает. Это очень ценно", - сказала она.

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (сейчас Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. 18 апреля Немоляева отметит свое 89-летие.