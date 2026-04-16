Актер Никоненко назвал роль Есенина одной из ключевых в карьере

Народный артист РСФСР, актер Сергей Никоненко рассказал ТАСС, что считает роль поэта Сергея Есенина в картине "Пой песню, поэт…" одной из значимых в своей карьере.

"Есть одна роль, которая не отпускает, это роль в фильме, где я играл Есенина. Нужно максимально знать о человеке, которого ты представляешь. Для меня открылось, какой он был, и взрывной, и нежный, и сентиментальный, и грубый - все это вмещалось в одном человеке", - отметил актер.

Также Никоненко рассказал, что интерес к личности Есенина вышел за рамки съемок и перерос в многолетнюю работу по сохранению памяти о поэте.

"Я создал музей, который уже работает не один десяток лет. У меня около двух тысяч единиц хранения, живописные полотна, скульптуры, личные вещи, прижизненные издания", - добавил он.

Актер подчеркнул, что в процессе подготовки к роли сделал для себя множество открытий, связанных как с творчеством, так и с характером поэта.