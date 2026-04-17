«Русский Райан Гослинг» оказался актером

Начинающий актер Матвей Сошкин получил в социальных сетях прозвище «русский Райан Гослинг» за сходство с голливудской звездой. Личность персонажа мемов раскрыл Life.ru.

Матвей оказался студентом, он учится на четвертом курсе Института современного искусства, активно участвует в театральных постановках. Известно, что он участвует в постановках «Дачники», «Вечно живые» и «Снежная королева».

«Меня это сходство забавляет, ролик изначально был выложен "по приколу", в целом отношусь к этому спокойно. За годы, что мне об этом говорили, я уже привык — это не мешает, есть даже какой-то плюс», — рассказал молодой человек.

Ранее двойник американского актера Райана Гослинга вышел на сцену на церемонии вручения кинонаград The Goldene Kamera Awards в Германии, чтобы забрать приз «Ла-Ла Ленда».