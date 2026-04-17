Раскрыт гонорар Милоша Биковича за съемочный день

Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Длительность съемочного дня, по данным источника агентства, — 12 часов, при этом жанр проекта может быть любым: от телевизионного формата до полного метра.

Источник уточнил, что менеджмент артиста просит оплачивать налоговые расходы отдельно от суммы гонорара. Таким образом, заказчик обязан выплатить актеру не только ставку за смену, но и 13 процентов от предполагаемого дохода.

Из-за высокой загруженности Биковича новые проекты с его участием могут стартовать не раньше чем через полгода после подачи заявки. На данный момент график артиста расписан до конца 2026 года. По словам источника, агенты актера отдают приоритет полнометражным фильмам и масштабным сериалам с сильным творческим коллективом.

