Актрису Воробей пришлось спасать на съемках

Актрисе и юмористке Елене Воробей вызвали скорую во время съемок. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Воробей стало плохо во время съемок на Стандартной улице. Скорая оказала знаменитости необходимую помощь. Утверждается, что у артистки повысилось давление на фоне эмоционального перенапряжения.

В июле 2025-го Воробей заявила, что мошенники украли у нее 1 миллион рублей. Злоумышленники получили доступ к соцсетям артистки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube еще в июле 2024 года. С тех пор, заверила звезда, у нее забрали более 1 млн рублей рекламных денег. Она подала заявление в полицию.

Елена Воробей наиболее известна по программе «Аншлаг». Она делала совместные номера с Сергеем Дроботенко, Юрием Гальцевым, Натальей Ветлицкой и Геннадием Ветровым, Кариной Зверевой, Светланой Рожковой, Николаем Алипой, Игорем Маменко, Владимиром Винокуром, Еленой Степаненко и другими. В 2012-м юмористка удостоилась звания заслуженной артистки России.