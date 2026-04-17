Звезда «Бригады» допустила замену сценаристов нейросетями

Актриса Екатерина Гусева в интервью с ТАСС не исключила, что нейросети смогут заменить сценаристов.

По мнению Гусевой, ИИ может заменить сценаристов и актеров в кино. Однако она считает, что нейросеть не сможет стать заменой театру.

«Театр — это когда здесь и сейчас рождаются настоящие, подлинные эмоции, живые люди», — поделилась артистка.

Гусева считает, что нейросети не могут передать ключевую составляющую ее профессии — энергетику, химию и «искры между людьми». Она подчеркнула, что технологии лишены чувств, в отличие от реальных актеров.

Екатерина Гусева стала известна по роли жены Саши Белого Марго в сериале Алексея Сидорова «Бригада». В ее фильмографии более 70 ролей. Она играла в таких проектах, как «Казанова», «Граф Орлов. Мюзикл», «Анна Каренина. Мюзикл», «Норд-Ост», «Брест. Крепостные герои», «На Верхней Масловке», «Живой Пушкин», «Есенин».

В апреле режиссер Владимир Грамматиков рассказал, что на данный момент ИИ начинает активно использоваться в кинопроизводстве. К примеру, на этапах разработки идеи, написания сценария, съемок и постпродакшна. Режиссер считает, что коллегам стоит использовать нейросети как инструмент для реализации своих детей.