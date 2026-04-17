Звезда «Слова пацана» рассказал о жизни на 100 рублей в день

Актер Слава Копейкин, известный зрителям по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вспомнил о трудном финансовом положении, которое когда-то было у его семьи.

По словам артиста, в возрасте 15-16 лет он был вынужден питаться один раз в день из-за сильной нехватки денег.

— Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили, — уточнил актер на шоу «Есть вопросики».

Несмотря на это, Копейкин относился к ситуации спокойно, так как понимал, что тяжелое время когда-нибудь все равно пройдет.

Актер Михаил Казаков, который исполнил роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал около 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам.

В августе судебные приставы также пытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось это сделать.

Кроме того, СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру, которая находится рядом с Кремлем. Общая задолженность составляет почти 100 тысяч рублей.