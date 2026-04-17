Звезда «Универа» объяснила моду на ремейки сериалов

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», актриса Валентина Рубцова объяснила феномен популярности в ТВ-индустрии на ремейки и перезапуски проектов. В беседе с kp.ru она отметила, что начало этому тренду положил культовый американский сериал «Друзья», который в 2021 году выпустил спецэпизод с участием всех полюбившихся зрителям актеров.

«Хоть это и не полноценный камбэк, но это была серия-ностальгия, показавшая всем, что это круто, и зрители хотят видеть такое», — считает актриса.

Она отметила, что сериал «Универ», который возвращается на экраны россиян с «золотым составом» актеров, также успел полюбиться зрителям, поэтому выпуск проекта командой, с которой всё началось, играет важную роль.

«Очень много зрителей пишут массу тёплых чудесных сообщений. Поверьте, это очень вдохновляет и нас, и создателей. Поэтому и было принято такое решение», – подчеркнула Рубцова.

До этого актриса Мария Кожевникова в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему решила сняться в сериале «Универ. 15 лет спустя». Она призналась, что покинула проект на пике популярности, чтобы двигаться дальше, однако на протяжении 15 лет у неё постоянно спрашивали о возвращении Аллочки. Она также отметила, что переживала о слабом продолжении, однако авторы нового сериала смогли пробудить в ней интерес к развитию Аллы.