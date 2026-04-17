Режиссер раскритиковал запредельные гонорары российских звезд кино

В хорошем кино известные и талантливые актеры готовы сниматься и бесплатно, а запредельные гонорары в российской киноиндустрии являются своеобразной «платой за позор», заявил НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц. Он считает такие суммы абсурдом и извращением.

Ранее стало известно, что гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день может достигать 2 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, рабочая смена актера, как правило, составляет 12 часов. Также менеджмент артиста просит отдельно оплачивать налоговые расходы. Сергей Члиянц уверен, что такую картину можно наблюдать в проектах с крупными государственными и инвестициями, которые перекрывают все рыночные риски.

«В стране сегодня есть случаи, когда полнометражную картину снимают за 2 миллиона рублей. И поэтому гонорар артиста в 2 миллиона рублей в день в моем мозгу и сознании, и в моей профессиональной совести не укладывается. Это какое-то извращение. Наша отечественная индустрия росла частями, получился человек с огромной головой и маленькими ногами. Она где-то выросла и стала типа взрослой, а где-то осталась маленьким ребенком — в части взаимоотношений с агентами, с актерами, с этими больными гонорарами на всю голову. Это абсурд, но такие гонорары есть, и Бикович не единственный. Есть некое заблуждение, что крупные, известные артисты обеспечивают кассовые сборы. Мы давно знаем, что это не так. И артисты, и особенно их агенты, постепенно вырастили гонорары до вот этих небывалых высот. Я считаю, что это стыдно, платить такие деньги в современной России, пусть даже хорошему артисту», — отметил он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что в хорошем фильме артист может сняться бесплатно или за минимальные деньги. А вот в кино низкого уровня актеров завлекают высокими гонорарами.

«Когда мы делаем что-нибудь содержательно хорошее, профессионально качественное, то есть кинематографически интересное, то любой артист может согласиться сниматься бесплатно. Либо очень сильно упасть в гонораре. Но когда речь о съемках в дерьме — есть кинематограф, а есть контент так называемый — причины, по которым это происходит, называются «плата за позор». Я иду сниматься туда, потому что это, конечно, стыдно, но дорого. То есть это другой мир, это не мир кинематографа, это что-то другое», — подчеркнул Члиянц.

Он добавил, что в российской киноиндустрии сегодня большое количество фильмов, режиссеров и актеров, однако их стремления заключаются не во внесении вклада в искусство, а в том, чтобы тешить свое тщеславие: