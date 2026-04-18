Скончался советский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров

Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов Белоруссии.

— Его яркий творческий путь навсегда останется образцом для новых поколений кинематографистов. Память о Вячеславе Александровиче навсегда будет жить в сердцах коллег и зрителей. О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно, — передает официальный Telegram-канал организации.

Причина смерти постановщика не уточняется.

Вячеслав Никифоров удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР. Он также был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР. Никифоров работал режиссером-постановщиком на Национальной киностудии «Беларусьфильм» и на киностудиях в России.

Его фильмография насчитывает около 30 фильмов и телесериалов, включая такие известные работы, как «Зимородок», «Фруза» и «Отцы и дети». Еще в 2022 году режиссер был отмечен специальным призом президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».