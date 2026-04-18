Как сложилась актерская карьера Георгия Вицина

На вопрос о любимых афоризмах Георгий Вицин в одном из интервью отвечал: "Целых два. "Проживи незаметно". И второй: "Все проходит"". Этим принципам он следовал неукоснительно. А еще помогал бездомным животным, не пил и не курил, занимался йогой. Он прекрасно рисовал шаржи на коллег, пробовал себя в живописи и даже создал скульптурный бюст своей возлюбленной - Надежды (Дины) Тополевой. Собрал дома огромную библиотеку.

По воспоминаниям коллег, Георгий Вицин был человеком интеллигентнейшего нрава, галантным и щедрым. Нонна Мордюкова вспоминала: "Если едешь вместе, он тебе и хлеба на перроне сбегает купить, и арбуз большой притащит, и угостит всех".

В кино актер дебютировал только в 1944 году - в фильме Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" . В первых четырех своих работах он снимался в эпизодах и массовке - его даже не указывали в титрах.

Путь Георгия Вицина в большое кино начался с неожиданного поворота: режиссеры обратили внимание на его поразительное портретное сходство с Николаем Гоголем. Дебютом для артиста стала роль классика в фильме Григория Козинцева "Белинский". Считается, что именно с этого образа стартовала его кинокарьера - впоследствии Вицин примерил на себя облик великого писателя еще трижды, сыграв Гоголя в общей сложности четыре раза.

Короткометражка Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" сделала Вицина по-настоящему знаменитым. В этой почти немой, гениальной по своей простоте комедии, зрители впервые увидели бессмертную троицу - Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов). Фильм имел оглушительный успех, был показан на Каннском кинофестивале и заложил фундамент для всех будущих комедий Гайдая.

