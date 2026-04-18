Немоляева рассказала, чем обусловлена долговечность работ Рязанова

Кино является быстро устаревающим видом искусства, долговечность фильмов народного артиста СССР Эльдара Рязанова объясняется его глубоким пониманием психологии человека. Такое мнение высказала в интервью ТАСС народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

"Кино - искусство, которое очень быстро устаревает. Да, когда мы, артисты, снимались в "Гараже" и в "Служебном романе", понимали, что будут хорошие фильмы. Но что это будут такие долговечные работы, мы и предположить не могли. Почему так? Я думаю, Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский - они же вместе тогда писали сценарий - очень хорошо видели психологию за обыденными событиями. Психологию человека, взаимоотношений", - сказала актриса.

Актриса родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Сегодня Немоляева отмечает свое 89-летие.