«Кричала как дурная». Самбурская рассказала о первых съемках с Гогунским

Актриса Настасья Самбурская призналась в шоу «Кстати» на VK Видео, что не особо сдружилась с Виталием Гогунским на съемках «Универа».

Самбурская объяснила, что практически не пересекалась с ним на первых съемках. По словам артистки, тогда Гогунский наговорил ей много «фигни», после которой она ушла.

«Я была начинающей актрисой, но я кричала как дурная просто, что я не могу так работать. Это реально было невозможно. У нас был режиссер, но Виталий почему-то в тот момент решил, что режиссер он», — вспомнила знаменитость.

В ответ Гогунский пошутил, что все неприятности в жизни Самбурской — от него.

«Давай признаем, что после этого ты стала большой актрисой. Хочу заметить, ты фантастически поешь», — отметил актер.

Новый сезон сериала «Универ. 15 лет спустя» стартовал 13 апреля. В новых сериях вернулась героиня Марии Кожевниковой — она появится на экране не наивной студенткой, а взрослой и серьезной Аллой Юрьевной.

Мария Кожевникова в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему решила сняться в сериале «Универ. 15 лет спустя». Она призналась, что покинула проект на пике популярности, чтобы двигаться дальше, однако на протяжении 15 лет у нее постоянно спрашивали о возвращении Аллочки. Она также отметила, что переживала о слабом продолжении, однако авторы нового сериала смогли пробудить в ней интерес к развитию Аллы.