Звезда «Служебного романа» рассказала о «непростительном грехе» покинувших Россию артистов

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева призналась, что считает ужасной ошибкой решение некоторых артистов покинуть Россию после начала специальной военной операции. Ее комментарий приводит ТАСС.

Актриса подчеркнула, что отъезд является личным решением каждого, однако нельзя поливать грязью страну, в которой человек родился и вырос.

«Это ужасно, это очень большой грех, страшный и непростительный», — пояснила она.

Немоляева отметила, что считает уехавших артистов несчастными, поскольку для нее немыслима жизнь без Родины.

«Я даже представить себе не могу, как можно жить без своей страны», — заключила актриса.

В феврале Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем. В апреле 2025 года артистка перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи, ей провели операцию на сердце от аритмии.