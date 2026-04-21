$75.2488.38

Звезда «Служебного романа» осудила уехавших артистов за критику России

Lenta.ruиещё 2

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева призналась, что считает ужасной ошибкой решение некоторых артистов покинуть Россию после начала специальной военной операции. Ее комментарий приводит ТАСС.

Звезда «Служебного романа» рассказала о «непростительном грехе» покинувших Россию артистов
© Lenta.ru

Актриса подчеркнула, что отъезд является личным решением каждого, однако нельзя поливать грязью страну, в которой человек родился и вырос.

«Это ужасно, это очень большой грех, страшный и непростительный», — пояснила она.

Немоляева отметила, что считает уехавших артистов несчастными, поскольку для нее немыслима жизнь без Родины.

«Я даже представить себе не могу, как можно жить без своей страны», — заключила актриса.

В феврале Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем. В апреле 2025 года артистка перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи, ей провели операцию на сердце от аритмии.