Юная звезда кино решила бросить школу

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд сообщила, что планирует бросить школу и поступить в институт. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я очень рано повзрослела, в школе я себя чувствую немного странно. Мне там как-то не по себе», — пояснила 16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

Анна добавила, что такое решение не является формой подросткового бунта или желанием привлечь внимание. По словам артистки, она готова начать взрослую жизнь и намерена учиться в театральном вузе, чтобы развивать свою карьеру.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. Актриса призналась, что ее привлекает скорее возможность подраться на съемочной площадке, чем возможность кого-то спасти.