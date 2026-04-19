Эмо-герл, невеста в «Горько» и мать Пальто: история Юлии Александровой

В середине 2010-х она была самой известной невестой страны, потом — Снегурочкой и домохозяйкой-супергероиней, а теперь чаще появляется на экране в роли матери. Ее имя известно всем, кто хоть немного интересуется отечественным кинематографом — Юлия Александрова.

14 апреля известной актрисе исполнилось 44 года. Voronezh1.ru рассказывает, каким был ее путь к главным ролям в кинохитах.

Жестокая школьница и эмо

Юлия Александрова родилась в 1982 году в Воронеже в семье студентов. Родители, будущие инженеры, здесь получали высшее образование. Когда девочке исполнилось два годика, семья перебралась в военный городок Нерастанное в Подмосковье.

Брак родителей Юли оказался недолгим. К концу 80-х они развелись, отец уехал в Липецкую область, дочь осталась с матерью. Последняя вскоре снова вышла замуж — второй брак оказался более крепким, а вскоре у Юлии появился младший брат Миша.

Сама Юля росла смелым и активным ребенком. Любила декламировать стихи, хотела пойти в танцевальную школу и… не единожды себя едва не покалечила.

«Я была очень непростой в детстве. Ножницы в розетку засунула, прыгнула в колодец и разбила себе голову… Схватила бутылку с шампанским, стала ее открывать, в результате пробкой чуть не выбила себе глаз и попала в больницу. Врачи говорили: "Какая театральная школа? Тебе нельзя танцевать, нельзя делать резких движений. Постельный режим!" Я уже было распрощалась с мечтой стать актрисой», — вспоминала позже Александрова.

Впрочем, в итоге отказываться от мечты не пришлось. Юля сменила несколько школ, среди которых была и «маргинальная» — с беременными одноклассницами и сверстниками, которые сидели на запрещенных веществах. А в итоге попала в театральную школу, после которой поступила в ГИТИС. К слову, опыт общения с неблагополучными ровесниками ей вскоре пригодится.

В кино Юлия дебютировала в 2004 году с небольшой ролью в фильме Владимира Машкова «Папа» (18+). Затем были еще несколько эпизодических ролей, пока в 2008 году Александрову не позвала сняться в своем первом фильме Валерия Гай Германика — самый скандальный режиссер страны конца нулевых. В картине «Все умрут, а я останусь» (18+) Александрова сыграла десятиклассницу Настю.

«У Германики я сначала должна была появиться в эпизоде, но Лера — а какой у нее непростой характер, ни для кого не секрет, — буквально за день до начала съемок поругалась с Клавой (актриса Клавдия Коршунова. — Прим. ред.), и времени искать другую актрису не осталось. Так что-то, что я сыграла Настю, — чистая случайность. Это было настоящее испытание, да. Впрочем, я считаю, надо оценивать продукт. И для меня профессионализм выше человеческих отношений», — рассказывала Юлия изданию «Кинорепортер».

В 2010 году Александрова снова сотрудничала с Гай Германикой — снялась в нашумевшем сериале «Школа». Там Юлия сыграла подругу-эмо одной из героинь. Образ был прямо-таки экстремальным — в пирсингованном подростке с густо подведенным глазами красавицу-актрису узнать можно было с большим трудом.

«Горький» триумф

Еще во время учебы в ГИТИС Александрова заметила Андрея Першина — парнишку с режиссерского отделения. В студенческие годы у них отношений не сложилось, но всё изменилось, когда оба начали работать в театре «АпАРТе». Закончилось всё свадьбой в 2009 году, а спустя год у пары родилась дочь Вера.

Семейным союзом отношения Александровой и Першина не ограничились, ведь она — актриса, а он — режиссер, ныне более известный под псевдонимом Жора Крыжовников. Когда в 2013 году он начал снимать свою комедию «Горько!» (18+), главная роль в картине досталась именно его жене. Правда, совершенно случайно.

«На роль невесты была уже практически утверждена другая девочка, — делилась Александрова в интервью изданию "7 дней". — И Тимур Бекмамбетов (один из продюсеров "Горько!" — Прим. ред.) попросил сделать для него тестовую сценку. Андрей стал снимать эпизод, где жениха с невестой окружает компания молодых ребят: трое парней и две девушки. Они появляются на экране один раз, брать на такой эпизод массовку за деньги при нашем бюджете было неразумно. И Андрей попросил меня: "Поможешь? Походишь там в кадре?"».

Юлия так блестяще прошлась в кадре, что продюсеры предложили отдать главную роль ей. И это был безоговорочный триумф: сам фильм стал одним из самых прибыльных в истории России и быстро получил статус «народной» комедии, а Александрова превратилась в одну из самых узнаваемых актрис в стране.

В полном метре у мужа Юлия снимется еще дважды: в «Горько! 2» (18+) и в караоке-комедии «Самый лучший день» (18+). Будет также совместная работа в сериале «Звоните ДиКаприо» (18+), где Александрова сыграла жену персонажа Александра Бурковского. Все эти картины сделают Юлию звездой первой величины — но не помогут сохранить брак. В 2021 году Александрова и Крыжовников развелись.

«У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери. Мы не самые плохие люди, много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, но тем не менее всем — мира, добра, здоровья! Не зовите нас вместе на передачи и интервью», — писала актриса в своих соцсетях.

От Крида до Толстого

Конечно, съемками только у мужа карьера Юлии никогда не ограничивалась. В 2017-м и 2018 годах она играла Снегурочку Марину в серии фильмов «Ёлки».

В 2018 году Александрова внезапно стала домохозяйкой-суперженщиной — она снялась в ставшем вирусным клипе «Ленинграда» на песню «Не Париж». В кадре Юлия в перерывах между стиркой и готовкой бодро расправляется с преступниками и ловит голыми руками падающий на Землю метеорит.

«Мне кажется, я там совершенно неузнаваема. Где-то глубоко внутри, в моем мешочке с мечтами, лежала такая монетка — сыграть нечто героическое. Но я себя, если честно, с этим вообще не ассоциирую. И когда мне прислали сообщение, что специально под меня написали сценарий про суперженщину, я не восприняла это всерьез. Потому что выглядело как-то уж совсем сказочно. И очень удивилась, когда позже всё оказалось правдой», — делилась актриса.

В 2020 году Юлия снялась в фильме «(Не)идеальный мужчина» (12+), где ее партнером стал Егор Крид. Картина вышла не очень удачной, а самой Александровой пришлось пережить травлю со стороны поклонниц музыканта. Ревнивые фанатки Крида открыто желали актрисе смерти — не самая приятная ситуация.

В 2023 году Александрова сыграла одну из главных ролей еще в одном хите — и снова это была работа Жоры Крыжовникова, теперь уже бывшего мужа актрисы. Речь про нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), где Юлия появилась в роли матери Андрея «Пальто» Васильева. Перевоплощение в женщину, которая постепенно сходит с ума от всего, что происходит вокруг нее и с ее сыном, получило высокую оценку кинокритиков.

Сейчас Александрова продолжает активно сниматься. Несколько месяцев назад вышел сериал «Трёшка» (16+), по сюжету которого героиня Юлии живет в трехкомнатной квартире с дочерью, родителями и семьей сестры. Действие при этом происходит в родном для актрисы Воронеже.

А несколько лет назад карьера Александровой могла бы даже выйти на международный уровень. В 2021 году ее утвердили на роль Долли Облонской в экранизации «Анны Карениной» (16+) для Netflix. Однако через год проект был отменен.