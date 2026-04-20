Евгения Шахнович дерзит начальству на съемках

Строгие деловые костюмы, очевидно, подтверждают всю серьезность намерений героини Евгении Шахнович. В Петербурге стартовали съемки сериала, в котором актриса играет следователя по особо важным делам и грозу отдела УМВД в Великом Новгороде.

Детектив для Евгении уже стал привычным жанром и харизма роковой красотки безусловно придает проектам с ее участием своего рода остроту. На этот раз актрисе досталась роль возмутительницы спокойствия. Ее героиня говорит то, что думает, невзирая на чины и обстоятельства, раздражая подобными манерами почти всех коллег. После убийства журналиста и своего бывшего возлюбленного сыщица начинает расследование, которое неожиданно распространится и на чиновников из Великого Новгорода и Петербурга, и на криминальных авторитетов.

Создается впечатление, будто к роли следователя с характером должна быть готова каждая российская актриса. В дам, которые мчатся по следам преступников, превращались даже вроде бы не совсем подходящие для таких образов Елизавета Боярская, Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская. Вполне возможно, что Евгения Шахнович куда больше интриговала своих поклонников, играя ретро-красавиц в «Чистых» или «Княжне милосердия», где она еще и романсы исполняла. Но в ожидании ретро и романсов обязательно случится очередной «Первый отдел» или что-то похожее.

Впрочем, благодаря детективам актриса приобрела немало поклонников. Роль в уже упомянутом «Первом отделе» изрядно впечатлила любителей сериалов такого жанра и сделала Евгению узнаваемой актрисой. К сожалению, игра актеров редко влияет на сам детектив, особенно если он федерального разлива. Ход событий в подобных проектах угадывается довольно быстро и менять такой подход на больших каналах пока не торопятся.

Примечательно, что сюжеты всех четырех проектов с участием Шахнович, работа над которыми идет в данный момент, так или иначе связаны с силовыми структурами. Наверное, и в данном случае стабильность — признак мастерства.