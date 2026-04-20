Бывший актер-кочевник стал инфоцыганом

Российский актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», запустил курсы по самопознанию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, после отъезда из страны из-за начала специальной военной операции (СВО) актер долго скитался по разным странам, пока не добрался до столицы Чехии Праги, где занялся так называемой кинотерапией — прокачкой людей через раскрытие самопознания и творческие практики.

Отметим, что в России псевдоэкспертов, которые зарабатывают на продаже информационных продуктов сомнительного качества, называют инфоцыганами.

Сообщается, что Климушкин берет с клиентов по 32 тысячи рублей за занятие в группе и 48 тысяч — за индивидуальное.

Бывший российский актер называет себя эмигрантом с кочевым образом жизни и рассказывает про переезды, рефлексию, депрессию, а также о том, что отшельничество привело его к путеводным звездам.

