Звезда хоррора «Ужасающий» рассказал, для чего использовал свой образ из фильма

Актёр Дэвид Ховард Торнтон, известный по серии хорроров «Ужасающий», сделал предложение своей девушке в необычной манере. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Видео опубликовано на странице в соцсетях Дэвида Ховарда Торнтона.

Артист пришёл на фестиваль Huntsville Comic Con 2026 в образе знаменитого маньяка, которого он сыграл — клоуна Арта. На мероприятии он встретился со своей девушкой Джадой Кристи, опустился на одно колено и сделал предложение — она сразу согласилась выйти за него замуж.

Она сказала: «Да!»

Публикация звезды «Ужасающего» набрала свыше 80 тыс. лайков за полдня. Фанаты в комментариях радуются за Дэвида, желая паре счастливой супружеской жизни.

Первая часть «Ужасающего» вышла в 2016 году. Картина рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который начинает терроризировать девушек во время Хэллоуина. Лента стала успешной по всему миру и получила два продолжения. По всему миру франшиза собрала более $ 110 млн при общем бюджете около $ 2,28 млн. Дата выхода четвёртой части пока неизвестна. Ранее сообщалось, что картина станет финальной для серии.