Николь Кидман получала награду за «Плохую девочку» в день смерти своей матери

Журналистка Хода Котб взяла интервью у знаменитой актрисы Николь Кидман. Она рассказала о семейной трагедии, которая произошла с ней в 2024 году.

Артистка получила премию «Кубок Вольпи за лучшую женскую роль» на Веницианском кинофестивале за фильм «Плохая девочка». В момент, когда Кидман собиралась выйти на сцену, она узнала, что её мать умерла. Ей пришлось вернуться в отель и переживать горе в одиночестве.

Я собиралась выйти на сцену, и вдруг узнала, что моя мать умерла. Сразу же вернулась в свой номер в Венеции, легла в постель и была совершенно опустошена. Не знаю, как мне теперь жить дальше или как я буду функционировать. Она была такой важной частью моей жизни.

Кидман рассказала, что в тяжёлый момент рядом с ней не было мужа и детей — они находились в США. Трагедия заставила актрису понять, что она способна на всё.