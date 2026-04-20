Актрису Алферову затравили за дочь на красной дорожке ММКФ

Российская актриса Елена Алфёрова, появившаяся на открытии Московского международного кинофестиваля с грудной дочерью на руках, подверглась массовой критике в социальных сетях. Некоторые пользователи обвинили звезду сериалов «Два холма» и «Наследство» в желании привлечь к себе лишнее внимание.

© runews24.ru

38-летняя исполнительница, известная по работам в «Спасской» и других популярных проектах, не стала отказываться от светской жизни после рождения ребёнка. На церемонии открытия 48-го Московского международного кинофестиваля Алфёрова появилась в эпатажном наряде — комбинации из бра с юбкой и жакета из страусиных перьев.

Однако главным предметом обсуждения стала не её одежда, а маленькая дочь, которую актриса держала на руках во время прохода по красной дорожке. В зале малышка, по словам очевидцев, активно ползала по ступеням, привлекая внимание других знаменитостей.

Сама артистка отнеслась к ситуации с юмором, опубликовав в соцсетях пост:

«Моя дочь смело ползёт по карьерной лестнице».

Однако часть интернет-пользователей эту шутку не оценила. В комментариях развернулась настоящая волна хейта: незнакомцы упрекали Алфёрову в том, что она «тащит» столь маленького ребёнка на публичное мероприятие, и советовали ей сидеть дома с семьёй, а не искать дополнительных поводов оказаться в центре внимания.

Актриса не стала молча сносить нападки и жёстко ответила критикам.

«Я не могу с этих комментариев. Если в двух словах, то смысл такой: «Сиди дома и не высовывайся!», — заявила она, давая понять, что не намерена отказываться от работы и активной жизни только из-за того, что стала матерью.

Многие поклонники поддержали звезду, напомнив, что подобные нападки — привычная практика для публичных личностей, совмещающих карьеру и материнство.

