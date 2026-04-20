Звезда «Игры престолов» сыграет в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза

По данным Variety, Чарльз Дэнс может сыграть в продолжении «Бэтмена» Мэтта Ривза. Если верить источникам, Дэнсу достанется роль Чарльза Дента — отца Харви Дента.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 году. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон. C ним сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие.