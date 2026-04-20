Эль Фаннинг рассказала, как относится к наготе в кино и сериалах

Звезда современных проекта Эль Фаннинг, снявшаяся в том числе в сериале «У Марго проблемы с деньгами», рассказала, как относится к наготе в кино и сериалах.

По её словам, ради работы она готова быть открытой в этом плане и при необходимости показывать свои оголённые части тела. К тому же наготу в шоу Apple TV Фаннинг назвала адекватной и необходимой.

К тому же, как отметила Эль, в «У Марго проблемы с деньгами» акцент сделан не на эротических моментах, поэтому актриса чувствовала себя во время работы над ними комфортно.

У Марго проблемы с деньгами» — экранизация одноимённого романа Руфи Торп. Шоу рассказывает историю 20-летней матери-одиночки Марго, которая заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной, и её жизнь сильно меняется.