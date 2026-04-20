Главные роли в кино и театре в современное время исполняют смелые молодые актеры, которые готовы полностью открыться перед своим зрителем. Об этом «Пятому каналу» на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска» заявила народная артистка России Ирина Муравьева.

Народная артистка России Ирина Муравьева во время сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона, 2021 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По ее словам, артисты теперь стали другими.

«Они свободны, ничего не боятся в хорошем смысле этого слова. Поэтому они свободные. (Это) очень хорошо. Очень хорошо! На сцене надо быть бесстыдным, как говорил Фоменко (Петр Фоменко, режиссер театра и кино, педагог, создатель и художественный руководитель Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» — Прим. ред.), вот эта мне очень нравится фраза», — сказала Муравьева.

Артистка отметила, что в своей молодости она воспринимала педагогов по ремеслу как родителей. Актриса отметила, что их и их опыт невозможно забыть. При этом она отказалась сравнивать своих учителей с современными, поскольку у нее нет опыта в преподавательском ремесле.

