Том Круз вернется в третьей части «Топ Гана»

Paramount Pictures официально работает над третьей частью драматического боевика "Лучший стрелок" ("Топ Ган" / Top Gun) о нелегкой судьбе пилота ВМС США с позывным Мэверик. Как сообщает издание Variety, Том Круз вернется к главной роли.

Постановщик третьей части пока неизвестен. За сценарий отвечает Эрен Крюгер ("Крик 3", "Звонок"), работавший над сюжетом второй части. К обязанностям продюсера должен вернуться Джерри Брукхаймер.

Оригинальный фильм Тони Скотта с Крузом и Вэлом Килмером вышел в 1986 году. Картину отметили четырьмя номинациями на премию "Оскар" и премией в категории "Лучшая песня" (Take My Breath Away).

36 лет спустя Джозеф Косински снял продолжение "Топ Ган: Мэверик", лента заработала в мировом прокате 1,5 миллиарда долларов и получила шесть номинаций на "Оскар".

Сиквел "Топ Гана" стал самым кассовым фильмом в карьере Круза, вторым самым кассовым фильмом 2022 года и занял 13-е место в списке самых кассовых картин за всю историю.

В триквеле к своим ролям могут вернуться Глен Пауэлл ("Бегущий человек"), Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный"), Майлз Теллер ("Майкл") и Льюис Пуллман ("Громовержцы").