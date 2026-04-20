Почему Роман Курцын не считает себя богатым человеком

Актер Роман Курцын признался в интервью «Леди Mail», что не считает себя богатым человеком, несмотря на стабильный доход.

По словам Курцына, все проекты, в которых он участвовал, приносят ему стабильный заработок. Однако при этом они не делают из актера олигарха.

«Всегда хочется зарабатывать больше. И я активно развиваюсь в этом направлении, ставлю себе высокие планки. Но при всем этом я не могу назвать себя богатым человеком», — признался артист.

Курцын отметил, что считает себя человеком, у которого есть неплохой достаток. При этом актер считает, что ему есть к чему стремиться. По его мнению, для любого мужчины особенно важна финансовая составляющая, поскольку деньги являются его энергией.

В феврале Роман Курцын рассказал, что хочет создать условия для правильного развития подростков в России. Актер подчеркнул, что открыл школы каскадеров и боевых искусств в Ярославле, в которых может обучаться молодое поколение страны. Кроме того, у знаменитости есть общеобразовательная школа для детей.