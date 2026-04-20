Джош Хатчерсон: «Мир не услышал «Голодные игры»

Американский актёр Джош Хатчерсон дал большое интервью изданию GQ. В нём звезда «Голодных игр» в том числе обсудил текущую политическую обстановку в мире, которая отчасти напоминает происходящее в культовой франшизе по романам Сьюзан Коллинз.

Хатчерсон отметил, что оригинальные книги и экранизации отлично показали, чем плоха авторитарная власть. Однако ситуация в США и других странах приближается к тому, о чём Коллинз рассказывала в своих книгах.

Я могу целыми днями говорить о «Голодных играх». Я считаю, что это потрясающие книги. Это потрясающие фильмы. Они символизируют нечто важное и настоящее, особенно в современном мире. Темы авторитаризма и насильственных правительств очень актуальны. Но мир не услышал «Голодные игры». Я понимаю, что франшиза не изменит мир. Я считаю, что этот инструмент — а их немало — предупреждение о том, чтобы не давать правительству слишком много власти и контроля. О том, чтобы противостоять авторитарным властям. О лишении гражданских прав, прав человека. Но, будучи американцем, ты смотришь на происходящее и спрашиваешь: «Что, чёрт возьми, происходит?»

Ближайшей премьерой по франшизе станет фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Лента выйдет в России уже 19 ноября, за сутки до мировой премьеры.