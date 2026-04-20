Умер актер из фильма «Звездный десант»

Умер американский актер Патрик Малдун, сыгравший в киноленте «Звездный десант». Об этом сообщил TMZ.

«Патрик Малдун, известный по ролям в мыльной опере "Дни нашей жизни", сериале "Мелроуз Плейс" и фильме "Звездный десант", скоропостижно скончался от сердечного приступа», — говорится в материале.

По словам сестры актера, он ушел принять душ и долгое время не возвращался. Его тело обнаружили без сознания в ванной. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Свою актерскую карьеру Малдун начал в 1990 году, приняв участие в съемках ситкома «Кто здесь Босс?». Наибольшую популярность ему принесла роль лейтенанта Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант» 1997 года.