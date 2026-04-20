Актер Добронравов признался, почему режиссеры боятся предлагать ему серьезные роли

Актер Федор Добронравов признался, что редко получает предложения играть серьезные роли. Его слова передает «Газета».

На пресс-конференции, посвященной фильму «Семь верст до рассвета», Добронравов рассказал, что современное кино в основном продюсерское. По его словам, это ограничивает свободу режиссеров, поэтому ему боятся предлагать не комедийных героев.

«Раньше разрешали играть трагические роли. А сейчас — там не разрешили, тут не разрешили. Я еще спрашиваю режиссеров, а они говорят: «Ну, понимаете, вы в другом жанре слишком популярный». А Саша (Александр Андреев. — прим. «Газета») не побоялся. Он ничего не боялся и вел так, как ему как художнику казалось. И это прекрасно. Это не продюсерское кино. Некоторые говорят, что это кино не окупится. А мне кажется, что такого рода кино не должно окупаться или не окупаться. Оно воспитывает следующее поколение. Это не о прибыли и не об экономическом чуде», — заявил актер.

В фильме «Семь верст до рассвета» Федор Добронравов сыграл героя Матвея Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны. Актер признался, что согласился сниматься в проекте, не читая сценарий. Он рассказал, что никогда не отказывается от подобных картин, так как это для него святое.

«Я никогда не играл такого сурового человека, не приходилось. Режиссер говорил мне вообще не поднимать глаза — все исподлобья. Он такой был очень суровый человек, так о нем рассказывали односельчане. И я бедный супился там, стоял, на всех смотрел. Массовка перестала подходить ко мне фотографироваться, никто ко мне не подходил», — признался Добронравов.

Премьера фильма «Семь верст до рассвета» на больших экранах состоится 30 апреля.