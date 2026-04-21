Мария Шукшина рассказала, каких фильмов не хватает зрителям

Заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила, что в современном кинематографе ощущается нехватка картин, которые поднимают социальные темы и помогают осмыслить реальные проблемы общества. Своим мнением она поделилась в интервью РИА Новости.

«Нет социальных фильмов о сегодняшнем дне, о насущном, о проблемах и их осмыслении. Я не говорю о решении этих проблем, хотя бы об осмыслении и преодолении», — подчеркнула Шукшина, отвечая на вопрос, каких лент не хватает зрителям.

Также она отметила, что дефицит социального кино — это серьезная беда. Как считает актриса, из-за этого подрастающее поколение может расти без достаточного понимания того, что происходит вокруг, и без навыков различать плохое и хорошее.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что в российской киноиндустрии иногда возникают «совершенно тупые и ненужные вещи». По его словам, причиной становится недостаточный контроль за зарубежными проектами, которые затем попадают в российскую повестку.